Voici une Information autour du jeu Yakuza 6 : The Song Of Life :Annoncé pour le 20 mars prochain, il faudra maintenant patienter jusqu'au 17 avril pour pouvoir l’acquérir. A noter qu'une démo sera cependant disponible à partir du 27 février.Il faudra donc s'armer de patience un mois environ de plus...Source : https://www.resetera.com/threads/yakuza-6-delayed-to-april-17th.20706/

