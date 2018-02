Voici une Information concernant le jeu Dissidia Final Fantasy NT :Plus de notes tombent. Les voici :- Digitally Downloaded : 90/100- Trusted Reviews : 80/100- Vandal : 72/100- Metro Game Central : 70/100- Hobby Consolas : 70/100- GameCrate : 70/100- Video Chums : 67/100Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu est disponible depuis trois jours...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/dissidia-final-fantasy-nt/critic-reviews

