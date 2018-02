Voilà, après des années à hésiter, à prendre des jeux ou des collector à prix cassés, mais jamais la console, j'ai craqué...Et je vais avoir de quoi faire!J'ai aussi celui là en neuf mais je ne l'ai pas mis sur la photoBref adieu le soleil, bonjour la geekerie!Et bientôt le remake de Shadow of the Colossus!

posted the 02/02/2018 at 01:12 PM by obi69