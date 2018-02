Test du Xiaomi Redmi 5 / Redmi 5 Plus

Nouveau Xiaomi entre mes mains et celui-ci c'est une bombe en 18:9 ! Avec son écran en 5.9 et ses performances, Xiaomi pousse sa gamme Redmi vers l'avant ! ATTENTION TEST GARANTIE SANS B20 :')

posted the 02/02/2018 at 01:08 PM by husotsuki