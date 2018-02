Je viens de platine Shadow of the Damned et franchement c'est n'importe quoi ce jeu.Mais c'est parfaitement voulu et on s'amuse du début à la fin.Dans Shadow of the Damned les balles ce sont des dents, les têtes de mouton vous sauvent la vie, des sushis lumières seront vos alliés, sans parler que Garcia (le héros du jeu) a trouvé sa petite amie dans une benne à ordures à côté d'un supermarché...Cette dernière va d’ailleurs ramasser comme jamais, les démons vont lui faire voir de toutes les couleurs, noyer, écraser, démembrer, exploser etc etcPréparez-vous a entendre GARCIAAAA 500 fois durant le jeu (Ashley de RE 4 et son LEOOoonnn Heeeelp peut aller se rhabiller).En parlant de RE 4 je trouve que le jeu s'en inspire H24 sans jamais atteindre la qualité de ce dernier (ce qui est assez logique étant donné que RE 4 est un des meilleurs jeux au monde).Mikami gueule sur tous les toits que Resident Evil Rebirth est son meilleur jeu mais j'ai vraiment l'impression que c'est RE 4 plutôt, il nous fait du RE 4 partout comme dans Vanquish, Shadow of the Damned et les deux Evil Within. C'est limite une obsession chez lui.Pour ce qui est de Suda 51 je l'ai trouvé en grande forme avec des blagues super, non mais le passé des Boss en mode livre de conte c'est juste excellent et vachement drôle.Pour Akira Yamaoka (compositeur de Silent Hill 2) je l'ai pas trouvé à la hauteur, les musiques des boss sont complètement absentes et surtout, je ne retiens aucune musique du jeu, choquant venant du compositeur du sublime Silent Hill 2.Voila un petit jeu sympa que je vous recommande si vous aimez le genre, il est pas cher du tout (moins de 7 euros) avec une méga ambiance wtf et un excellent rythme de jeu.Dommage que ce ne soit pas trop ça pour la réalisation, la durée de vie ou encore les musiques...Mais bon on passe un très bon moment sur ce jeu tout droit sorti de l'enfer.Note : 8/10