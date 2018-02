Voici une Information concernant le jeu Bayonetta 3 :De nombreuses personnes demandent tous les jours à Hideki Kamiya si le jeu Bayonetta 3 sortira également sur Ps4. Exaspéré, il a déclaré que pendant qu’on y est, autant demandé à Nintendo de sortir les prochains Zelda et Mario sur Ps4. Ceci réaffirme de nouveau que le jeu sera bien une exclusivité Nintendo Switch, le jeu étant financé par Nintendo. Pour rappel, le jeu a été annoncé au dernier The Game Awards, et n’a pas pour l’instant de date de sortie précise…Source : https://www.hobbyconsolas.com/noticias/hideki-kamiya-habla-exclusividad-bayonetta-nintendo-switch-188278

Who likes this ?

posted the 02/02/2018 at 10:21 AM by link49