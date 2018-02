Hello a tous,



Comme le titre l'indique j'aurai besoin de conseil concernant le psvr ,



en effet on va me le filer,( j'ai une ps4 standard pou info)



donc j'aimerais avoir vos avis sur les jeux a faire ou non,

sur les expérience a tester etc etc ,



a titre d'information j'ai réussi a me dégoter Farpoint et until dawn VR



j'ai aussi anticiper le faite de l'avoir ce soir en téléchargent pas mal de truc gratuit sur ls PSN comme PSVR demo disc - PSVR demo disc 2 - call of duty vr experience jackal assault - last guardian VR - stranger thing VR.



donc j'en viens a ma demande , auriez vous des conseils a me donner pour démarrer l’expérience VR au mieux ?



Auriez cous des jeux a me conseiller ?



merci a vous d'avance