Voici une Rumeur concernant le jeu Super Smash Bros. for Nintendo Switch :Selon Emily Rogers, la version Nintendo Switch du jeu aura un contenu supplémentaire conséquent, avec des nouvelles arènes, dont certaine issues de la version 3DS récrées en HD, des nouveaux combattants et le retours d'anciens personnages. Ça ne serait donc pas un simple portage, mais plus une version ultime. Enfin, elle précise qu'on devrait bientôt avoir une officialisation de cette version, peut-être même avant ou pendant l'E3 2018...Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/7uep9h/smash_4_port_to_be_announced_soon_rumor/