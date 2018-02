Perso je vois qu'elle cette nana de DBZ fait bander énormément de fans, comme si c'était la déesse ultra sexy au monde, rarement vu ça perso, et encore moins concernant un perso de l'univers DBZAvis perso: Dans sa forme humaine, ok elle pas mal mais sans rien de ouf (déjà vu mieux plus d'un milliards de fois), et dans sa forme majin encore moins je diraisBon le perso est pas mal dans son design, je dis pas qu'elle raté loin de la, mais genre le niveau de ouf qu'elle fait bander les fans est juste wow, j'en vois aussi pas mal de fangirl de perso, qui limite elle les fait convertir en Lesb lol. Bref, j'ai raté un truc ou bien, qu'est ce les gens lui trouvent à ce perso sérieux?