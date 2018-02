Bon, ça y est. Je me suis enfin fait livrer mon édition collector de Monster Hunter World...Et comment dire... Voici ce qu'on obtient pour 149€ :- La figurine est minuscule- Je n'aime pas du tout sa matière (goût perso admettons)- L'Artbook est minuscule (36 pages)- Il est en papier mat (vraiment naze pour mettre en valeur les dessins)- L'OST est glissé dans une simple pochette en carton- On ne peut même pas justifier le prix avec le Season pass, puisque le jeu ne possède pas de Season Pass pour le moment.Donc voilà, juste pour ceux qui voudrait acheter cet édition collector pour cet excellent jeu (je ne remets pas cela en cause), n'hésitez pas à regarder la vidéo où vous rendre sur mon blog (j'ai pris pleins de photo au réflex) avant de vous décider (c'est 149€, mais sincèrement, 89€ serait un tarif mieux calibré).Ah si, la figurine est quand même très détaillée au niveau des peintures. Elle a au moins ça pour elle. Par contre, le monstre, je ne le trouve pas charismatique pour un sou.