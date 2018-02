De nouvelles infos ont pu être tirer de la Datamine lorsqu'il y a eu une MaJ- Tous les marchands disposent maintenant d'une animation de discussion- Beaucoup d'animations féminines exclusives ajoutées- Plus d'animations pour le poulet, le serpent et le cochon (courir peur, tourner, effaroucher, faim)- Barbes, ceintures, robes, oeillets, gants, crochets, cheveux et bottes dans la garde-robe et ajoutés aux magasins- Nouveaux styles vestimentaires: Kraken, Ferryman, Blackdog, Sovereign et Bilgerat (tous incluent la plupart des nouveaux vêtements mentionnés ci-dessus)- Un marchand d'armes séparé- Peaux d'armes sur le thème de l'amiral et du Bilgerat pour le tromblon, le coutelas et le silex (disponible dans le nouveau magasin d'armes)- Nouvelles animations kraken (IdleToDefeated, HoldingToDefeated etc.) et particules (bouche rugissante, powerslam sous-marin)- Coffres-Fort- Un nouvel emplacement appelé "Legendary_Hideout"- Beaucoup de nouvelles variantes de caractères npc_ghost_crew- Nouvelles variantes du constructeur naval ajoutées- Malédiction (crâne) nuage au-dessus de certaines îles (que vous pouvez voir dans certains trailer )- Différentes formes de squelette: os, métal, plante et ombre. Chaque forme a ses propres particules et sons de mort.- Nouvelle figure de proue de kraken (peut-être juste un changement de nom)- Ajout d'un miroir à la cabine des capitaines- Une musique sur le thème de Kraken ainsi que des effets sonores pour frapper le kraken avec un canon (comme lorsque vous frappez des vaisseaux de joueurs)- Les tentacules kraken individuels peuvent mourir- Gold Hoarders NPC voix lignes: "Bienvenue", "Au revoir" et un pont appelé. (Les lignes vocales des autres marchands ne sont pas encore incluses dans le jeu)ils viennent de teaser une animation