C'est sur twitter que l'on apprend que Cliff Bleszinski l'un des créateurs de gears of war pourrait travailler sur une nouvelle exclusivité microsoft



en effet un utilisateur à tweeté sur le réseau social:

Un de mes rêves: @therealcliffyb (cliff bleszinski) et @ XboxP3 (phil spencer) déjeunent ensemble et signent un accord pour une nouvelle exclusivité sur Xbox, financée par Microsoft !!



cliff bleszinski à répondu a ce tweet : ''Un homme peut rêver...''



cette info pourrait concorder avec le leak que nous avons eu il y a quelques temps: The Coalition travaillerait sur un deuxième jeu en parallèle avec le developement de gears of war.

le tweet en question:

https://twitter.com/therealcliffyb/status/957332014608388096