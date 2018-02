Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 est "gratuit" tout le week-end sur One.Il vous faudra 32 Go sur votre DD pour pouvoir y jouer.Le jeu sera disponible jusqu'à Dimanche.Le jeu compte 53 succès pour 1120 GNiveau persos il y a de quoi faire

Who likes this ?

posted the 02/01/2018 at 06:50 PM by leblogdeshacka