Humour

Salut tout le monde !Une fois n'est pas coutume, j'ai eu l'occasion de parler en anglais de FF7 et de sa parodie complète dans une petite conférence d'un groupe centré d'habitude sur des sujets informatiques fort techniques. Ils manquaient d'orateurs et tant qu'à proposer quelque chose j'ai choisi un sujet fun, avec quand même en fil rouge les liens avec mon job actuel de consultant/développeur. Si la vidéo vous tente, pardon pour les quelques approximationsÀ part ça, comme je le mentionne dans cette vidéo, j'ai pu sortir la version "Hard mod" la semaine passée. Celle-ci est la même qu'avant au niveau parodie mais est fusionnée avec un autre mod existant qui rend le jeu hyper-difficile. Pour plus d'infos:Et finalement, en bonus, j'ai ajouté une petite image de la "nouvelle" carte du monde, en me basant sur la vue satellite disponible sur le guide de ff7.fr. Pour les curieux, mais attention évidemment, ça spoile la plupart des nouveaux noms de lieuxD'ailleurs j'ai l'impression qu'on ne peut pas cacher une image avec les balises "spoil" ici, du coup ceux qui voudraient la voir n'ont qu'à se rendre sur la page donnée en lien ci-dessus