Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Tatsumi Kimishima a déclaré que Nintendo soutiendra sa console plus longtemps que les autres consoles Nintendo. En effet, Nintendo la soutiendra au moins jusqu'en 2023. Elle sera donc encore soutenue pendant 7 à 10 ans. Pour comparer, la plupart des consoles de salon Nintendo ont une durée de vie de 5 à 6 ans, comme la GameCube (2001 - 2006), la Wii (2006 - 2012) et la Wii U (2012 - 2017), avant elle...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-wants-extend-switchs-lifespan-6-years/

Who likes this ?

posted the 02/01/2018 at 06:10 PM by link49