Hello tout le monde,Aujourd'hui je m'attaque à un petit jeu indépendant, Flying Tiger : Shadows of China d'Ace Maddox et qui prends place pendant la Seconde Guerre Mondiale. Pas très nouveau mais celui-ci s'attarde sur les batailles ayant eu lieu dans le ciel asiatique comme Rangoon etc...Un jeu qui se veut arcade et accessible, qui maîtrise assez bien le sujet malgré une narration pratiquement inexistante outres les textes et certains dialogues.Je vous laisse juger par vous-même, je vous donne mes premières impressions en 3 minutes chrono ! Il est sorti récemment sur Xbox One à 18€99 et est déjà disponible sur PC depuis quelques mois.