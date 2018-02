Motohiro Okubo s'est entretenu avec PSU durant une interview ou on en apprends plus sur le jeu:"Mitsurugi et Sophitia sont redevenu jeune, en terme de timeline on sera de retour dans l'ére de Soul Calibur 1 & 2. Révisant toute la franchise, les origines, le compte d'ou Soul Edge se separe de Soul Calibur n'ont pas était raconté en détails, c'est là que nous pensons que c'est le plus important et où nous sommes confiants (en racontant un conte en mouvement peut-être?), et on aimerais raconté ce compte, et pour c'est pour ça que nous avons décidé de revenir pendant l'ere de SC1 et SC2.Et donc vous allez pensez que l'histoire sera de même que pour SC1 et SC2? Eh bien, concernant du comment le destin de chaque personnage sera, s'il vous plaît jouer pour savoir après la sortie du jeu.""C'est actuellement un point critique dans Soul Calibur 6, nous ne pouvons en parler en détails, mais il est réellement un personage important dans l'histoire, et il y'aura un moment clé de l'histoire ou il y sera un personnage centrale ou des faits seront révélé, qui évidemment est un secret, veuillez m'excusez je ne peux en parler actuellement"(NLDR: T'es le bienvenue mec, personne ne veux se spoiler le jeu à 6+ mois de la sortie"On ne peux pas encore parler de ça pour le moment désolé, mais, eh bien, on a beaucoup de personnages prévu pour le jeu qui feront dire au joueurs "Ah!". Récemment nous avons dévoilé 4 nouveaux personnages, et nous en dévoilerons encore plus plutard, s'ils vous plait patientez encore un peu.""Oui, actuellement nous prévoyons de sortir des DLCs après le lancement de jeu afin d'élargir le contenue de jeu. Actuellement, nous somme entrain de nous concentrer sur le jeu et son lancement dont nous prévoyons y mettre un très gros contenu, nous pensons que les dlcs arriverons après de manière orthodoxe, mais c'est encore en développement, je ne peux vous en dire plus pour le moment, veuillez m'excuser".