Mode disponible du 6 mars au 3 avril.Skins de persos dispo dans les packs Outbreak:Comme vous pouvez vous y attendre, de nouveaux articles cosmétiques seront disponibles en même temps que l'événement. Un total de 50 articles uniques seront disponibles par le biais des nouveaux Outbreak packs, dont aucun n'aura un impact sur le gameplay. Les packs Outbreak seront vendus pour 300 R6 Credits, Juste en vous connectant pendant l'événement, vous obtiendrez quatre Outbreak packs gratuits.Pour infos la personne qui s'occupe de ce fameux mode n'est qu'autre que Jimmy Zielinski ex TreyarchIl était membre de l'équipe originale derrière les Zombies Nazis dans Call of Duty: World at War. Il était alors responsable de l'expérience des Zombies dans Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops II (excluant les cartes Mob of the Dead et Origins).