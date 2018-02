ARTICLE DE CHEZ XBOXLIVE.FRHier Microsoft a dévoilé les résultats du dernier trimestre de 2017 (FY18 Q2). Les revenus de l’entreprise s’élèvent à 28,9 milliards de dollars, soit une croissance de 12 %. Ce qui représente 6 milliards de bénéfice.Comme pour le trimestre dernier cette augmentation de revenu est due à la croissance d’Azure avec une augmentation de 98 %. Les activités du cloud représentent 7,8 milliards de dollars pour Microsoft ce qui a généré 15 % de revenu supplémentaire. Le rachat de l’entreprise PlayFab, et de son savoir-faire dans les connexions liées entre les jeux et le cloud, prend encore plus sens.La division gaming en ce qui la concerne, a généré 3,9 milliards de dollars soit une hausse de 8 % au dernier trimestre. Cette bonne performance qui a été essentiellement driver par le lancement de la Xbox One X le 7 novembre dernier. Le service du Xbox Live lui aussi se porte bien. Le nombre d'utilisateurs actifs continue de croître, il est passé de 49 millions au dernier trimestre 2016 à 59 Millions en cette fin d'année. Un nouveau record.Entre septembre et décembre, il y a une augmentation de 11,3 % d'utilisateurs sur le Xbox Live. On peut estimer que ce bon chiffre est dû à l'arrivée de PUBG qui en décembre dernier qui a rassemblé 3 millions de joueurs.La partie Software et service est aussi en progression de 4 % avec la bonne santé des ventes en dématérialiser. En 2016, le marché du dématérialisé, c'était 1 Milliard de Dollars sur la période de la fin d'année.Il sera intéressant de voir l'effet de la version 2 du Xbox Game Pass avec la disponibilité des exclusivités Microsoft dès leur Day One dans ce service de location.