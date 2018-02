CyberConnect2 devoile aujourd'hui trois jeux sur lesquels ils bossent, le tout sous un meme label" La trilogy de la vengeance".Le premier a deja été devoilé hier, mais voici une nouvelle image, il s'agit de Fugue on the Battlefield, un A-RPG Strategique avec 11 enfants dans un tank qui se deroulera dans l'univers de Solatorobo/Tails Concerto.Le second est Tokyo Ogre Gate qui semble etre un jeu d'action avec du parkour dans un univers steampunk.Enfin le 3eme est un jeu d'action dans un univers gothique en 2.5DPour finir ils planchent sur un anime dont le nom de code est A5 (abréviation de “Astonishing,” “Ambitious,” Advanced,” “Amazing,” et “Animation.”) et aide a la production d'un anime de mecha du studio TriF, Mecha-Ude.