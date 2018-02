voila je vous explique le problème. J'ai galéré pendant 6 mois avant de trouver un stage dans une petite structure.



J'avais postulé pour un stage en informatique, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Les stagiaires sont les hommes a tout faire. Je passe plus mon temps à :



- Faire le café

- Des photocopies

- Acheter de la bouffe pour les employés aux heures de pose

- Parfois même passer le balais et vider les poubelles.



J'arrive à un point ou j'ai envie de suspendre mon stage. Meme les taches purement informatique sont inintéressantes et d'une banalité. Le hic est que j'ai galéré comme un fou pour en trouver et en plus il s'agit d'un stage de soutenance.



Ma tutrice est peu réceptive et approuve les taches que j'ai cité plus haut du coup je ne lui en parle et je suis un peu livré a moi meme.



Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire et désolé si on s'éloigne du thème principal du site.