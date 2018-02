Sans nouvelle depuis son annonce l'an dernier, le service en ligne payant de la Switch a désormais une date de sortie. Le service sera gratuit jusqu'à la rentrée prochaine... Tous les détails de l'annonce.







La nouvelle a donc officialisée tôt ce matin (pour nous), par Nintendo. Le service en ligne payant de la Switch sera lancé en septembre 2018, sans plus de précision pour l'instant, quant à la date d'activation exacte.



Rappelons qu'avec à ce service payant (voir tarifs plus bas), il sera possible de profiter du jeu multijoueur en ligne (compte Nintendo requis) et d'une application pour son appareil mobile dédiée qui se connecte à la Nintendo Switch et nous "aide à vous organiser entre amis pour des sessions de jeu".



Via l'application en question, il sera donc possible d'utiliser son appareil mobile pour envoyer des invitations en vue de sessions de jeu en ligne, aux joueurs se trouvant dans la liste d'amis de votre Nintendo Switch et également discuter avec eux. L'application permet aussi d'envoyer rapidement des invitations via les réseaux sociaux et les services de messagerie. De même, lorsque vous recevez une invitation pour un jeu, vous aurez immédiatement une notification sur votre appareil mobile.



Bref, on attend maintenant une date de lancement plus précise. Quant aux tarifs, les voici :



1 mois (30 jours) : 3,99€

3 mois (90 jours) : 7,99€

12 mois (365 jours) : 19,99€