Oubliez Mario Kart 8 Deluxe, la concurrence arrive en force avec Hello Kitty Kruisers. Déjà sortie sur WiiU, le jeu débarquera sur Switch cette année.Hello Kitty Kruisers est un jeu de course sur Switch prenant place dans l'univers coloré d'Hello Kitty. Venez défier vos amis grâce au mode multi-joueur vous permettant de jouer jusqu'à quatre et débloquer de nouvelles tenues pour Hello Kitty et ses amis.Bon, les jeux merdiques arrivent sur Switch.