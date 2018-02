Voici une Information autour de la Nintendo Switch et du jeu Dragon Quest XI :Tout d’abord, Nintendo déclare que plus de 300 jeux d’éditeurs-tiers sont déjà disponiles sur Nintendo Switch, et que d’autres sont prévus ultérieurement :Malgré l’absence d’information sur la version Nintendo Switch du jeu Dragon Quest XI, celle-ci n’est pas annulée. Reste à savoir quand elle sortira…Source : https://www.gonintendo.com/stories/301030-nintendo-on-the-current-and-future-slate-of-nintendo-switch-softw

posted the 02/01/2018 at 11:01 AM by link49