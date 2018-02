Nintendo et Intelligent Systems ont communiqué les résultats du second sondage "Choisissez vos héros". Voici les résulats :C'est donc Hector (The Binding Blade) et Ephraim (The Sacred Stones) coté héros masculins, Célica (Shadow of Valencia) et Veronica (Heroes) qui seront les 4 personnages à obtenir prochainement des skins exclusifs, suivant Ike/Roy/Lyn/Lucina.Le top 10 masculin reste stable par rapport au résultat à mi-parcours. La version Mystery of the Emblem de Marth perd 2 place et arrive à la 11e place. Leif de Thracia 776 et Ryoma de Fates gagnent ainsi 1 place.Pour le top 10 féminin, pas de gros de changement si ce n'est que Véronica, l'antagoniste de du jeu mobile en question Fire Emblem Heroes, gagne 3 places et se place ainsi devant Camilla, Azura et Eirika.C'est désormais acté, Véronica va être enfin jouable prochainement Fire Emblem Heroes. J'ai vraiment hâte XD.