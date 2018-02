Aujourd'hui Square-Enix à rendu disponible une nouvelle mise à jour pour Final Fantasy XV(1.21).



Voilà les nouveautés et changements :



-Fermeture du "Festival des assassins"



-Ajout d'entrainements contre Aranea aux campements(permettant de gagner respectivement les accessoires Chevillère des dieux et Bracelet de matière noire).



-Ajout de la possibilité de passer le temps aux campements



-Alessio propose maintenant de nouveaux objets à Altissia(Minerai d'argent, Minerai d'or, Eclat d'irilithe, Minerai d'irilithe, ainsi que les accessoires Diadème mystique et Sel purificateur)



-Ajout de nouvelles options dans la salle d'entraînement



-Divers ajustements de fonctions et corrections d'erreurs