Salut à tous !Clairement le jeu a des défauts, le matchmaking online est le plus moisi que j'ai vu de ma vie. Le mode histoire est à chier, j'aurais largement préféré revoir les moments forts de l'animé avec les musiques qui vont bien. Le menu, s'il sort de l'ordinaire, n'est pas franchement pratique ni rapide pour accéder aux sections qui nous intéressent.Petit bémol également sur l'impossibilité de désactiver les auto-combos.Surtout que des mouvements uniques sont corrélés à celui-ci, ça fait un peu chier mais bon.Ma manette PS4 est reconnue facilement. Mais mes manettes PS3ne le sont pas... Malgré les nombreux essais et la configuration dans Steam qui les reconnait. Ça devrait être la base pour moi sur un jeu de fight., il est juste magnifique sur mon OLED LGB6 et les intros de début de combats avec la musique de l'animé qui se met en route rend le tout incroyableDe plus, le jeu ne pèse même pas 5 Go et tourne en 4K 60 fps sur une GTX970 sans soucis !On est face à du Marvel VS Capcom dans le gameplay en gros.Light, Middle, Strong, Special qui arborent les 4 boutons du pad.Des combinaisons de deux boutons pour effectuer des Dragon Rush et Choppes, Concentration de Ki, et à accompagner d'un quart de cercle avant ou arrière pour déclencher des Super Arts. Des auto combos pour aider les débutants sont bienvenus malgré l'impossibilité de les désactiver.Le gameplay est dynamique, rapide, chaque prise de décision peut-être la dernière pour votre personnage.J'avais peur au début que le gameplay soit peu profond, et je suis bien content d'avoir été dans l'erreur. Mais en attendant le jeu est vraiment très plaisant à jouer (du coup sur ma manette PS4 classique), les persos sont suffisamment différents les uns des autres tout en ayant des similarités qui permettent d'en apprendre plusieurs à la fois sans trop être largué quand on switch.Clairement, s'il reste très accessible aux débutants, à haut niveau il est indispensable d'avoir du skill pour réaliser des combos dont la structure est loin d'être aussi figée que ça au final, et très différente selon le personnage, ce qui garanti de nombreux styles de jeux.Les compositions de base font le taff sans être incroyables. Déçu de ne pas avoir les musiques officielles et surtout qu'elles soient en DLC...Mais pour couronner le tout, le pack de musique que @Raioh a fait est excellent. Merci à lui !Je mets une playlist sur Itunes (je joue sur PC) en fond, avec le mode repeat et aléatoire activé, et j'ai plus qu'à appuyer sur la touche "suivant" ou "précédent" de mon clavier pour changer les musiques, qui tournent en boucle en match grâce au mode repeat. Et surtout, ça veut dire que je peux écouter le thème de Vegeta de Super Butouden 3 en version arranged en combatJ'ai qu'une hâte c'est retourner y jouer avec ma team Cell (trop de violence ce perso), Vegeta/Goku, Trunks !Beaucoup de training qui m'attend, le temps d'assimiler les combos et qu'ils se fassent naturellement ! J'espère surtout qu'il vont améliorer le matchmaking car c'est très long de trouver des matchs, sans parler des ragequit !