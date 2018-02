Resident Evil 5Release : Mar 2009Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 7.3 million unitsResident Evil 6Release : Oct 2012Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 7.1 million unitsStreet Fighter IIRelease : Jun 1992Platform : SNESUnits : 6.3 million unitsResident Evil 2Release : Jan 1998Platform : PSUnits : 4.96 million unitsMonster Hunter Freedom 3Release : Dec 2010Platform : PSP, DLUnits : 4.9 million unitsRESIDENT EVIL 7 biohazardRelease : Jan 2017Platform : PS4, Xbox One, PC, DLUnits : 4.8 million unitsMonster Hunter X (Cross)Release : Nov 2015Platform : 3DS, DLUnits : 4.3 million unitsMonster Hunter 4 UltimateRelease : Oct 2014Platform : 3DS, DLUnits : 4.2 million unitsMonster Hunter 4Release : Sep 2013Platform : 3DS, DLUnits : 4.1 million units10Street Fighter II TurboRelease : Jul 1993Platform : SNESUnits : 4.1 million units11Monster Hunter Freedom UniteRelease : Mar 2008Platform : PSP, DLUnits : 3.8 million units12Resident Evil 3 NemesisRelease : Sep 1999Platform : PSUnits : 3.5 million units13Street Fighter IVRelease : Feb 2009Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 3.4 million units14Dead Rising 2Release : Sep 2010Platform : PS3, Xbox 360, PC, DLUnits : 3.1 million units15Devil May Cry 4Release : Jan 2008Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 3.0 million units16Resident EvilRelease : Mar 1996Platform : PSUnits : 2.75 million units17Monster Hunter 3 (Tri) GRelease : Dec 2011Platform : 3DS, DLUnits : 2.6 million units18Dead Rising 3Release : Nov 2013Platform : Xbox One, DLUnits : 2.5 million units19Resident Evil:Operation Raccoon CityRelease : Mar 2012Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 2.5 million units20Monster Hunter Freedom 2Release : Feb 2007Platform : PSPUnits : 2.4 million units21Dino CrisisRelease : Jul 1999Platform : PSUnits : 2.4 million units22Resident Evil 5: Gold EditionRelease : Feb 2010Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 2.3 million units23Resident Evil 4Release : Dec 2005Platform : PS2Units : 2.3 million units24Resident Evil Revelations 2Release : Mar 2015Platform : PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DLUnits : 2.3 million units25DmC Devil May CryRelease : Jan 2013Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 2.2 million units26Resident Evil (HD Remastered)Release : Nov 2014Platform : PS3, DLUnits : 2.2 million units27Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two WorldsRelease : Feb 2011Platform : PS3, Xbox 360Units : 2.2 million units28Devil May CryRelease : Aug 2001Platform : PS2Units : 2.16 million units29Onimusha: WarlordsRelease : Jan 2001Platform : PS2Units : 2.02 million units30Onimusha 2: Samurai's DestinyRelease : Mar 2002Platform : PS2Units : 2.0 million units31Street Fighter VRelease : Feb 2016Platform : PS4, PC, DLUnits : 2.0 million units32Dragon's Dogma: Dark ArisenRelease : Apr 2013Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 2.0 million units33Resident Evil 4 Wii editionRelease : May 2007Platform : Wii, DLUnits : 2.0 million units34Lost Planet 2Release : May 2010Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 2.0 million units35Super Street Fighter IIRelease : Jun 1994Platform : SNESUnits : 2.0 million units36Monster Hunter TriRelease : Aug 2009Platform : WiiUnits : 1.9 million units37Super Street Fighter IVRelease : Apr 2010Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.9 million units38Dead RisingRelease : Aug 2006Platform : Xbox 360, DLUnits : 1.8 million units39Resident Evil 0: HD RemasterRelease : Jan 2016Platform : PS3, PS4, Xbox One, PC, DLUnits : 1.8 million units40Monster Hunter XX (Double Cross)Release : Mar 2017Platform : 3DS, DLUnits : 1.8 million units41Street Fighter X TekkenRelease : Mar 2012Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.8 million units42Resident Evil RevelationsRelease : May 2013Platform : PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DLUnits : 1.7 million units43Devil May Cry 2Release : Jan 2003Platform : PS2Units : 1.7 million units44Street Fighter II' Special Champion EditionRelease : Sep 1993Platform : MDUnits : 1.65 million units45Ghosts'n GoblinsRelease : Jun 1986Platform : NESUnits : 1.64 million units46Lost Planet Extreme ConditionRelease : Dec 2006Platform : Xbox 360, DLUnits : 1.6 million units47Resident Evil 4Release : Jan 2005Platform : GCUnits : 1.6 million units48Onimusha 3: Demon SiegeRelease : Feb 2004Platform : PS2Units : 1.52 million units49Mega Man 2Release : Dec 1988Platform : NESUnits : 1.51 million units50Final FightRelease : Dec 1990Platform : SNESUnits : 1.48 million units51Resident Evil OutbreakRelease : Dec 2003Platform : PS2Units : 1.45 million units52Marvel vs. Capcom 2:New Age Of HeroesRelease : Jul 2009Platform : DLUnits : 1.4 million units53Dead Rising 2 Off The RecordRelease : Dec 2010Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.4 million units54Resident EvilCode: Veronica XRelease : Mar 2001Platform : PS2Units : 1.4 million units55Resident EvilRelease : Mar 2002Platform : GCUnits : 1.35 million units56Mega Man Battle Network 4Release : Dec 2003Platform : GBAUnits : 1.35 million units57Dragon's DogmaRelease : May 2012Platform : PS3, Xbox 360Units : 1.3 million units58Monster Hunter FreedomRelease : Dec 2005Platform : PSP, DLUnits : 1.3 million units59Resident Evil 6Release : Mar 2016Platform : PS4, Xbox One, DLUnits : 1.3 million units60Resident Evil: The Umbrella ChroniclesRelease : Nov 2007Platform : WiiUnits : 1.3 million units61Devil May Cry 3Release : Feb 2005Platform : PS2Units : 1.3 million units62Resident Evil 0Release : Nov 2002Platform : GCUnits : 1.25 million units63Super Street Fighter IV 3D EditionRelease : Feb 2011Platform : 3DS, DLUnits : 1.2 million units64Dino Crisis 2Release : Sep 2000Platform : PSUnits : 1.2 million units65Ultimate Marvel vs. Capcom 3Release : Nov 2011Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.2 million units66Ultra Street Fighter IVRelease : Aug 2014Platform : PS3, Xbox 360, PC, DLUnits : 1.2 million units67Resident Evil Director's Cut Dual ShockRelease : Aug 1998Platform : PSUnits : 1.2 million units68Mega Man XRelease : Dec 1993Platform : SNESUnits : 1.16 million units69Resident Evil Code: VeronicaRelease : Feb 2000Platform : DCUnits : 1.14 million units70CommandoRelease : Sep 1986Platform : NESUnits : 1.14 million units71Resident Evil Director's CutRelease : Sep 1997Platform : PSUnits : 1.13 million units72DuckTales: RemasteredRelease : Nov 2013Platform : PS3, Xbox 360, Wii U, DLUnits : 1.1 million units73Devil May Cry HD CollectionRelease : Mar 2012Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.1 million units74Remember MeRelease : Jun 2013Platform : PS3, Xbox 360, PC, DLUnits : 1.1 million units75Resident Evil 4Release : Aug 2016Platform : PS4, Xbox One, DLUnits : 1.1 million units76Bionic CommandoRelease : Jun 2009Platform : PS3, Xbox 360, PC, DLUnits : 1.1 million units77Super Street Fighter IVArcade EditionRelease : Jun 2011Platform : PS3, Xbox 360, DLUnits : 1.1 million units78Super Ghouls'n GhostsRelease : Oct 1991Platform : SNESUnits : 1.09 million units79Mega Man 3Release : Sep 1990Platform : NESUnits : 1.08 million units80Final Fight 2Release : May 1993Platform : SNESUnits : 1.03 million units81Street Fighter Alpha 3Release : Dec 1998Platform : PSUnits : 1.0 million units82Resident Evil 5Release : Jun 2016Platform : PS4, Xbox One, DLUnits : 1.0 million units83MARVEL VS. CAPCOM: INFINITERelease : Sep 2017Platform : PS4, Xbox One, pc, DLUnits : 1.0 million units84Dead Rising 4Release : Dec 2016Platform : Xbox One, pc, DLUnits : 1.0 million units85Devil May Cry 3 Special EditionRelease : Feb 2006Platform : PS2Units : 1.0 million units- a noté que le premier du classement Resident Evil 5, les versions cumulé, 360,ps3,one,ps4, gold édition comprise, c'est 10.6 millions au total.- 8.4 millions pour le deuxième Resident Evil 6 avec les versions one et ps4 en plus des versions 360 et ps3.