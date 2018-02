Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Deux revendeurs bulgares : https://www.ozone.bg/gaming/console-and-accessories/playstation/sony-playstation-4-pro-1tb-god-of-war/ et http://www.pulsar.bg/pre-order/pre-order:-playstation-4-pro-1tb-god-of-war-limited-edition- listent un Bundle Ps4 Pro à l'effigie du jeu. Il contiendrait une Ps4 Pro 1TB et le jeu, et sortirait en même temps que ce dernier. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-confirmed-for-april-20th-new-trailer.18311/page-56#post-3895900