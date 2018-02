Le jeu Yume Nikki, sorti en 2004 sous rpg Maker par une personne japonaise du nom de "Kikiyama", qui est une experience suréaliste unique explorant le monde des rêves bizarres et torturés de l'héroine Madotsuki, reprendra vie ce 23 février dans un remake Full 3D, appelé ici(en gros le titre en japonais suivi de la traduction anglaise, mwarf)Edité par Playism, développé en collaboration par Kadokawa et active Gaming Media, le tout avec l'aide du créateur originalLe jeu a fait beaucoup parler de lui a sa sortie et les quelques années qui ont suivi! Pourquoi? Car le jeu n'avais aucun dialogue et était entièrement basée sur l'exploration des rêves, qui sont remplis de secret ainsi que de sens cachés permettant d'imaginer énormément de théories de la part des fansIl est considéré comme un des premier "walking simulator"... vous explorerez des rêves immenses, vous perdrez souvent et rencontrerez plein d'événements bizarres et glauques... Mais vous pourrez y échapper simplement en vous pinçant, vous réveillant dans votre appartement...Voici le trailerpour plus d'info je vous invite a lire cet article de Loudiyi, qui contient une explication, des images et des musiques du Yume Nikki original (ca spoil un peu par contre) :Petit trailer de l'original :