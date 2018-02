Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo America précise que le service online de la console, qui rendra entre autre le mode en ligne payant, sera effectif à partir du mois de septembre 2018, sans plus de précision. Voici quelques détails :- Nintendo précise que celui-ci sera attractif et riche en contenu.- Ceux qui prennent un abonnement obtiendront les jeux Super Mario Bros. 3, Balloon Fight et Dr. Mario.- Ce service permettra d'avoir également des réductions sur une sélection de jeu digital sur l'eShop.- Petit rappel des prix :- L'application online permettra d'améliorer l'expérience de jeu. Elle permettra également d'envoyer des invitations à ses amis et le chat en ligne :Il reste encore quelques mois donc pour pouvoir jouer en ligne gratuitement, comme dans les jeux Splatoon 2 ou Mario Kart 8 Deluxe par exemple, avant que cela ne nécessite un abonnement...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-online-launches-september-2018.20299/