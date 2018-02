Non désolé pas lui (et en plus il est pas occidental mais chinois ...)

Je parle de lui: Paul W.S. Anderson

MHW est bon maisça manque vraiment de combat en centre commercial, dommage

"La rédemption viendra de l'occident" qu'on nous disait; Alors qu'en réalité c'est de là qu'est née la plus grande menace.Tout le monde semble l'oublier, mais tapis dans l'ombre un monstre connu de tous, prépare son futur carnage. Il sévit depuis bien trop longtemps, sans qu'aucun chasseur n'ai réussi à le vaincre ...Petite piqure de rappel pour préparer les plus fragiles, il est à l'origine des massacres qui ont touchés les régions de Mortal Kombat, Dead or Alive et à 6 reprises celle de Resident Evil. Et sa prochaine proie n'est autre que Monster Hunter.En voici le synopsis de rang G:On suivra un mec lambda qui découvrira qu'il est le descendant d'un Hunter, et il devra voyager vers leur monde, afin d'apprendre à tuer des monstres avant que ceux qui sont apparu sur terre ne la détruisent.Le film pourrait être en plusieurs parti pour le plus grand plaisir des fans.Vous aurez toute l'année pour vous entrainer ... car en 2019 c'est la chasse la plus éprouvante de votre vie qui vous attend !!!