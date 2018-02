Je viens de faire des finitions sur l'attraction "Kraken Escape". En l'occurrence, j'ai rajouté :- une partie calme (suite aux réponses de l'ancien post)- une chute surprise- ajouts décoratifs- modification du tracé- correction des erreurs de décoration ( ex : arbre en lévitation ).Donnez moi votre avis et si vous avez de nouvelles idées à ajouter au ride, je suis à l'écoute.

posted the 01/31/2018 at 11:12 PM by astralum