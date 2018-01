Comme chaque année, EA lance une partie de Madden NFL, la simulation donne les Patriots gagnant.L'équipe de Tom Brady remporte encore une choix le Super Bowl.EA a fait 10 simulations pour avoir un échantillon plus important. Les Patriots ont gagné 6 fois, et les Eagles 4 fois.Pour aller un peu plus loin dans les stats, les Patriots ont marqué en moyenne 33 points alors que les Eagles n’en ont marqué que 25. L’évaluation de Brady est en moyenne de 90.1 et celle de Nick Foles de 83.8.Si l’on s’en tient à Madden 18, les Patriots ont donc 60% de chance de remporter ce 52e Super Bowl.Vidéo de la simulationDonc d'après EA, les Patriots gagneront leurs 3ème Super BowlCette année, Pink chantera l'hymne américain avant le début de la finale. Quant au show de la mi-temps, nous aurons droit a Justin Timberlake, qui participe à l'événement pour la troisième fois.Le Super Bowl sera diffusée dans la nuit du 4 au 5 février sur W9 à partir de 00h25.