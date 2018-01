Nintendo

["***"] = avantage version "***"

RDV fin mars pour le prochain update



Différences Switch vs Wii/WiiU vs NDS/3DS



Hardware vs WiiU puis 3DS

13.56 - 14.86 = 1.30m [NS] / 71.99 - 14.86 = 57.13m [3DS]



Software vs WiiU puis 3DS

101.65 - 52.57 = 49.08 [WiiU] / 360.50 - 52.57 = 307.93 [3DS]



Licence Zelda: N64 7.60 > Wii 7.10 > NS 6.70 > NDS 4.94 > 3DS 4.52 > NGC > WiiU 2.25

Licence Mario 3D: Wii 12.76 > N64 11.89 = 3DS 11.77 > NDS 11.06 > NS 9.07 > NGC 6.28 > WiiU 5.75

Licence Mario Kart: Wii 37.02 > NDS 23.60 > 3DS 16.76 > N64 9.87 > WiiU 8.40 > NS 7.33 > NGC 6.96

Licence Mario RPG: NDS 3.44 > 3DS 2.21 > GBA 2.12 > NGC 2.05 > N64 1.38 = NS 1.22

Licence Pokemon "versus": N64 5.88 > NGC 2.54 > Wii 1.61 > WiiU 1.15 > NS 0.70

Licence Smash Bros: Wii 13.23 > 3DS 9.16 > NGC 7.08 > N64 5.55 = WiiU 5.32

Licence Animal Crossing: NDS 11.75 = 3DS 11.59 > Wii 4.39 > N64 2.98



Zelda Breath of the Wild NS vs WiiU : 6.70 - 1.50 = 5.20 [NS]

Zelda BotW vs Twilight Princess HD : 6.70 - 1.25 = 5.05 [NS]

Zelda BotW vs Wind Waker HD : 6.70 - 2.25 = 4.05 [NS]

Zelda BotW vs Twilight Princess Wii : 6.70 - 7.10 = 0.40 [Wii]

Zelda BotW vs Ocarina of Time 64 : 6.70 - 7.60 = 0.90 [N64]

Zelda BotW vs Ocarina of Time 3D : 6.70 - 4.52 = 2.18 [NS]



BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs TP 7.10 + 1.60 = 8.70 [+ HD 1.25 = 9.95]

BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs OOT 7.60 + 4.52 = 12.12

BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs WW 4.55 + 2.25 = 6.80



Mario 3D World vs Odyssey : 5.75 - 9.07 = 3.32 [NS]

Mario Galaxy Wii vs Odyssey : 12.76 - 9.07 = 3.69 [Wii]

Mario 64 3D vs Odyssey : 11.06 - 9.07 = 1.99 [NDS]

Mario 64 vs Odyssey : 12.89 - 9.07 = 3.82 [N64]

Mario 3D Land vs Odyssey : 11.77 - 9.07 = 2.70 [3DS]



Mario Kart 8 vs Mario Kart 8 Deluxe : 8.40 - 7.33 = 1.07 [WiiU]

Mario Kart 7 vs Mario Kart 8 Deluxe : 16.76 - 7.33 = 9.43 [3DS]

Mario Kart 7 vs Mario Kart 8 + Dx : 16.76 - [8.40 + 7.33 =] 15.73 = 1.03 [3DS]



Spin-off Mario

Paper Mario Color Splash vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 0.81 - 1.22 = 0.41 [NS]

M&L Paper Jam vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 0.83 - 1.22 = 0.39 [NS]

Paper Mario Sticky Star vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 2.21 - 1.22 = 1.01 [3DS]



Pokken Tournament vs Pokken Tournament DX : 1.15 - 0.70 = 0.55 [WiiU]

Pokken Battle Revolution vs Pokken Tournament DX : 1.51 - 0.70 = 0.81 [Wii]

Pokken Tournament vs ARMS : 1.13 - 1.61 = 0.27 [NS]

Punch-out Wii vs ARMS : 1.34 - 1.61 = 0.27 [NS]

Punch-out Nes vs ARMS : 3.02 - 1.61 = 1.41 [NES]



Hyrule Warriors vs Fire Emblem Warriors : 1.25 - 0.29 = 0.96 [WiiU]

Hyrule Warriors vs Fire Emblem Warriors : 0.52 - 0.29 = 0.23 [3DS]

Fire Emblem Warriors 3DS vs NS : 0.10 - 0.29 = 0.23 [NS]



Nintendo Land vs 1-2 Switch : 5.19 - 1.88 = 3.31 [WiiU]

Splatoon 1 vs Splatoon 2 : 4.91 - 4.91 = it's a draw ! [SWiitch]

Xenoblade Chronicles X vs Xenoblade Chronicles 2 : 0.91 - 1.06 = 0.15 [NS]



[à venir sur NS]

Yoshi 2018 / Kirby Star Allies / Donkey Kong Country Tropical Freeze

Fire Emblem 2018 / Hyrule Warriors def. ed. / Metroid Prime 4

Pokemon / Mario Tennis Aces / Bayonneta 3 / Pikmin 4



HS : Animal Crossing: Wild World NDS vs New Leaf 3DS 11.75 - 11.59 = 0.16 [NDS]



