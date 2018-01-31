PS4 73.60 - - X1 35.00 - - NS 14.86 - - 3DS 71.99 - - PSV 15.00
profile
Jeux Vidéo
233
Likes
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
darkshao
57
Likes
Likers
darkshao
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 29
visites since opening : 608459
darkshao > blog
all
Comparatif Switch vs autres supports Nintendo
Nintendo
["***"] = avantage version "***"
RDV fin mars pour le prochain update

Différences Switch vs Wii/WiiU vs NDS/3DS

==================================================================

Hardware vs WiiU puis 3DS
13.56 - 14.86 = 1.30m [NS] / 71.99 - 14.86 = 57.13m [3DS]

Software vs WiiU puis 3DS
101.65 - 52.57 = 49.08 [WiiU] / 360.50 - 52.57 = 307.93 [3DS]

==================================================================

Licence Zelda: N64 7.60 > Wii 7.10 > NS 6.70 > NDS 4.94 > 3DS 4.52 > NGC > WiiU 2.25
Licence Mario 3D: Wii 12.76 > N64 11.89 = 3DS 11.77 > NDS 11.06 > NS 9.07 > NGC 6.28 > WiiU 5.75
Licence Mario Kart: Wii 37.02 > NDS 23.60 > 3DS 16.76 > N64 9.87 > WiiU 8.40 > NS 7.33 > NGC 6.96
Licence Mario RPG: NDS 3.44 > 3DS 2.21 > GBA 2.12 > NGC 2.05 > N64 1.38 = NS 1.22
Licence Pokemon "versus": N64 5.88 > NGC 2.54 > Wii 1.61 > WiiU 1.15 > NS 0.70
Licence Smash Bros: Wii 13.23 > 3DS 9.16 > NGC 7.08 > N64 5.55 = WiiU 5.32
Licence Animal Crossing: NDS 11.75 = 3DS 11.59 > Wii 4.39 > N64 2.98

==================================================================

Zelda Breath of the Wild NS vs WiiU : 6.70 - 1.50 = 5.20 [NS]
Zelda BotW vs Twilight Princess HD : 6.70 - 1.25 = 5.05 [NS]
Zelda BotW vs Wind Waker HD : 6.70 - 2.25 = 4.05 [NS]
Zelda BotW vs Twilight Princess Wii : 6.70 - 7.10 = 0.40 [Wii]
Zelda BotW vs Ocarina of Time 64 : 6.70 - 7.60 = 0.90 [N64]
Zelda BotW vs Ocarina of Time 3D : 6.70 - 4.52 = 2.18 [NS]

BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs TP 7.10 + 1.60 = 8.70 [+ HD 1.25 = 9.95]
BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs OOT 7.60 + 4.52 = 12.12
BotW NS & WiiU 6.70 + 1.50 = 8.20 vs WW 4.55 + 2.25 = 6.80

==================================================================

Mario 3D World vs Odyssey : 5.75 - 9.07 = 3.32 [NS]
Mario Galaxy Wii vs Odyssey : 12.76 - 9.07 = 3.69 [Wii]
Mario 64 3D vs Odyssey : 11.06 - 9.07 = 1.99 [NDS]
Mario 64 vs Odyssey : 12.89 - 9.07 = 3.82 [N64]
Mario 3D Land vs Odyssey : 11.77 - 9.07 = 2.70 [3DS]

Mario Kart 8 vs Mario Kart 8 Deluxe : 8.40 - 7.33 = 1.07 [WiiU]
Mario Kart 7 vs Mario Kart 8 Deluxe : 16.76 - 7.33 = 9.43 [3DS]
Mario Kart 7 vs Mario Kart 8 + Dx : 16.76 - [8.40 + 7.33 =] 15.73 = 1.03 [3DS]

Spin-off Mario
Paper Mario Color Splash vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 0.81 - 1.22 = 0.41 [NS]
M&L Paper Jam vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 0.83 - 1.22 = 0.39 [NS]
Paper Mario Sticky Star vs Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle: 2.21 - 1.22 = 1.01 [3DS]

==================================================================

Pokken Tournament vs Pokken Tournament DX : 1.15 - 0.70 = 0.55 [WiiU]
Pokken Battle Revolution vs Pokken Tournament DX : 1.51 - 0.70 = 0.81 [Wii]
Pokken Tournament vs ARMS : 1.13 - 1.61 = 0.27 [NS]
Punch-out Wii vs ARMS : 1.34 - 1.61 = 0.27 [NS]
Punch-out Nes vs ARMS : 3.02 - 1.61 = 1.41 [NES]

==================================================================

Hyrule Warriors vs Fire Emblem Warriors : 1.25 - 0.29 = 0.96 [WiiU]
Hyrule Warriors vs Fire Emblem Warriors : 0.52 - 0.29 = 0.23 [3DS]
Fire Emblem Warriors 3DS vs NS : 0.10 - 0.29 = 0.23 [NS]

==================================================================

Nintendo Land vs 1-2 Switch : 5.19 - 1.88 = 3.31 [WiiU]
Splatoon 1 vs Splatoon 2 : 4.91 - 4.91 = it's a draw ! [SWiitch]
Xenoblade Chronicles X vs Xenoblade Chronicles 2 : 0.91 - 1.06 = 0.15 [NS]

==================================================================

[à venir sur NS]
Yoshi 2018 / Kirby Star Allies / Donkey Kong Country Tropical Freeze
Fire Emblem 2018 / Hyrule Warriors def. ed. / Metroid Prime 4
Pokemon / Mario Tennis Aces / Bayonneta 3 / Pikmin 4

==================================================================

HS : Animal Crossing: Wild World NDS vs New Leaf 3DS 11.75 - 11.59 = 0.16 [NDS]

==================================================================
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    posted the 01/31/2018 at 09:17 PM by darkshao
    comments (1)
    misterpixel posted the 01/31/2018 at 09:40 PM
    En tout cas Nintendo communique régulièrement sur les chiffres que ce soit hardware comme sofware en mettant à jour les chiffres, les autres devraient prendre exemple, tiers compris, je trouve ça bien d’en avoir afin de savoir comment se porte les licences au fil du temps.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre