Si Rocket League fait aujourd'hui son chemin accompagné de millions de joueurs et de compétitions mondiales, les joueurs continuent de regreter l'absence de mode tournoi, ce que Psyonix devrait corriger au printemps.



En effet, le développeur a annoncé aujourd'hui que ce mode fortement réclamé par la communauté arrivera en mars ou en avril, selon les résultats de la bêta publique, qui se tiendra courant février sur Steam. Psyonix a également dévoilé sa feuille de route pour les mois à venir en annonçant de nouveaux DLC sous licence (comme celui dédié à Fast & Furious précédemment), ainsi qu'un événement printanier qui durera jusqu'en avril.



Pour les joueurs Switch, Psyonix annonce un mode « qualité » en 1080p en docké et 720p portable avec des effets visuels ajoutés mais bloqué à 30 fps ; et un mode « performance » en 900p sur écran et 720p en portable, mais en 60fps. L’intégration de la capture vidéo pourrait faire son apparition en cas de réussite des tests.



Enfin, en plus de la volonté maintenue de cross-platerformes entre tous les supports, le studio annonce travailler sur de nouvelles arènes, de nouvelles fonctionnalités dont la nature reste vague, et sur une refonte du système d'expérience. Pour découvrir l'ensemble des prévisions de Psyonix, vous pouvez les consulter sur la page officielle de Rocket League.