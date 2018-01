En effet, Intégral vient d'annoncer la sortie en février d'. Qui dit mieux ? Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui téléchargent beaucoup de jeux même s'il faut s'attendre à ce que le prix de la carte (pour le moment inconnu) soit assez "conséquent" (en tout cas dans les premiers temps.).Pour comparaison, la micro-SDXC de 400 Go peut actuellement être trouvée neuve sur le net à divers prix allant (plus ou moins selon les enseignes et les promotions) de 200 à 300 euros- .soit quasiment le prix de la console ! Un investissement conséquent sachant qu'à terme, la Nintendo Switch pourra recevoir les (futures) cartes micro-SD de 2 To... Et s'il n'y a pas encore de date de sortie pour ces "super" micro-SD, les joueurs intéressés peuvent d'ores et déjà commencer à économiser...