Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Digital Foundry a analyser ces versions ici :Selon eux, voici ce que ça donne par console :- sur Ps4 : 1080p, framerate autour de 30fps, mais peut chuter beaucoup- sur Xbox One : 864p, framerate autour de 26fps dans certaines zones- sur Ps4 Pro : 1800p en mode résolution, toujours au-dessus de 30fps, et à 1080p en mode graphique et performance, à 45 fps.- sur Xbox One X : 1728p , à peu près les mêmes performances que sur Ps4 Pro en mode résolution, 1080p en mode graphismes et performances, graphiques en moyenne à la même cadence que sur Ps4 Pro, les performances sont généralement meilleures et peuvent atteindre et même dépasser les 50fps...Source : https://www.resetera.com/threads/digitalfoundry-monster-hunter-world-analysis-ps4-pro-xbox-one-x.20189/