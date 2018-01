C'est un titre qui étrangement décrit très bien le caractère actuel de Nintendo : Le Nintendo de Schrödinger. D'un côté, la Switch vient de réaliser de très beaux chiffres et on a hâte de connaitre à quoi va véritablement ressembler la forme du suivi des développeurs first-party et third-party pour la Switch en 2018, mais en même temps, à l'heure actuelle, le constructeur nippon fait toujours la fine bouche quand à la consécration officielle d'un prochain Direct à venir dans les prochains jours pour donner une meilleure idée de 2018, parce que hormis un Direct Mini ayant fait figure s'amuse-bouche qui était au final bien maigre questions annnonces comparé aux " attentes " de tout le monde ( on parle de ces insiders à la crédibilité douteuse ), on a presque rien de véritablement concret se mettre sous la dent. Certes, on aura droit à quelques jeux plutôt très prometteurs ( Project Octopath Traveler, Pokemon, Metroid Prime 4, Bayonetta 3 ) mais dont la fenêtre de sortie reste encore bien floue, mais à part ça, force d'avouer que c'est un peu le désert.Pourtant, tout était bien parti selon un utilisateur de Reddit pour qu'on ait un nouveau gros Direct dans les jours suivant la diffusion du récent Direct ( Mini ), ainsi qu'il la fait remarquer précédemment, Nintendo a toujours diffusé un Direct standard dans un délai de 20 jours suivant là diffusion d'un Direct " mini ", et si cet info s'était avéré correcte dans le passé, il s'est malheureusement avéré que cette fois-ci, on a pas eu de Direct, puisque le délai de 20 jours a été atteint aujourd'hui et on a pas eu aucun signe officiel d'un nouveau Direct de la part de Nintendo. Nintendo a semble-t-il brisé cet habitude mais dans quel but ? Est-ce que Nintendo sait ce qu'il fait ou se contente-t-il de ménager inlassablement les nerfs des fans ?Pourtant, cela n'a pas empêché un membre de 4chan de balancer tous un tas de nouvelles rumeurs concernant la forme du prochain Direct, un post que vous pourrez voir en cliquant le lien en bas.Apparemment, ce bonhomme aurait prétendu avoir infiltré les locaux de Nintendo of Europe et en serait ressorti avec le plein d'infos concernant la date et le contenu du prochain Direct. En gros, le Direct serait diffusé le 15 Février ( date très probable ), on devrait avoir des nouvelles de Metroid Prime 4, Mother 3 arrivera bel et bien le 3 Mars, tout comme le service en ligne payant ( même s'il ne devrait sortir normalement qu'en automne prochain ) et la Console Virtuelle, pour coïncider avec le premier anniversaire de la Switch, il y aurait bel et bien un nouveau Wario Land et Mario & Luigi dans les cartons, GTA V et RDR 1 sortiraient bel et bien sur Switch, et plein d'autres titres seraient prévus pour la Switch et la 3DS, tous les détails bien sûr sur les images et sur le lien.Bien entendu, toutes ces rumeurs sont à prendre minutieusement avec de grosses pincettes, cela ne confirme rien de réel, et la seule chose qu'on peut faire c'est attendre patiemment jusqu'à ce que le loup Nintendo sortira enfin de sa tanière pour annoncer le prochain Direct, alors wait and see comme on dit.Et puis avec Nintendo, on peut s'attendre à n'importe quoi de leur part, le concept de Nintendo Labo l'a prouvé, alors you'll never see it cominget rendez vous donc au prochain Direct !