- Un cadeau de 50 orbes sera offert à ceux qui se connecteront à Fire Emblem Heroes entre le 2 février et le 7 mars.- Des cartes spéciales journalières sur 25 jours seront proposées et qui permettront d'obtenir des orbes en difficulté normal et difficile (jusqu'à 50 orbes).- Un second évènement Festival des Héros sera tenu à partir du 1er février, qui mettra en focus Lyn Brave, Ike Brave, Sigurd et Nephenie.- Retour des Grandes Battailles et de nouvelles cartes des développeurs. Egalement prévu, des cartes entrainements spéciaux qui permettront de gagner plus d'expériences.Un nouveau mode de jeu sera dispoble à parti du 8 février sur 2 semaines : Le donjon illusion où le principe est similaire à un jeu de rythme, des vagues d'ennemis arrivent en face de chacune de vos unités et il faudra taper sur l'écran au bon moment. Le donjon comportera plusieurs étages avec des boss.A partir du 1er février, un nouveau sondage sera disponible. Seront inclus tous les personnages aujourd'hui présents dans Fire Emblem Heroes, incluant les personnages d'évènements spéciaux.Le personnage qui aura le plus de vote sera offert gratuitement dans sa version 5 étoiles.Après Fjorm et Gunnthra qui sont 2 personnages originaux, Ike de Radiant Dawn est le 3e héros légendaire de Fire Emblem Heroes. Il est disponible dans le nouveau focus d'invocation jusqu'au 4 février.Pour l'occasion une mini Tourmente centrée sur Fjorm et Ike est disponible dès à présent.