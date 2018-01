Si les jeux PS Plus de Février 2018 ont visiblement fuité récemment, du moins, le pensait-on car il s'agissait d'un fake... il semble que l'image ci-dessous révèle les "vrais" titres à télécharger, de manière "gratuite" à partir de demain, si tout va bien. Du moins, on l'espère.



On attend toujours l'annonce officielle des jeux PS Plus pour le prochain mois, qui commence, rappelons-le, dès demain, concernant les jeux gratos à se mettre sous la manette, sur PS4, PS3 et PS Vita.



Toujours est-il que selon, un "Reseterien" (a priori plus sérieux que le fake dénoncé ci-dessous et dans lequel on a plongé la tête la première, non sans vous mettre en garde)... qui a posté une image plutôt parlante (à voir dans notre galerie ci-dessous), les prochains titres PS4 à télécharger sur le PS Store pour les membres PS+, seront les suivants :



RiME

Knack

Eh oui, l'incroyable Knack arriverait gratuitement pour les abonnés PS Plus, qui n'attendaient sans doute que ce titre pour être en joie. Oui, restons prudents, plus que jamais... Quant à RiME, ce serait une bien bonne nouvelle. Enfin l'occasion pour beaucoup, de l'essayer !



La vérité vraie arrivera bien sous peu. Normalement.