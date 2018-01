Voici une Information autour de la Nintendo Switch :L'analyste de Niko Partners, Daniel Ahmad, a créé un graphique comparant les ventes mondiales de la Nintendo Switch aux autres consoles de salon. Au cours des 10 premiers mois de son lancement, la Nintendo Switch s’est vendue plus rapidement que la Wii, la Ps4, la Ps3, la Ps2, la Xbox 360 et la Wii U. Bien que la Nintendo Switch soit maintenant en tête, Daniel Ahmad pense que la Nintendo Switch va éventuellement ralentir ou maintenir un rythme de ventes similaire au cours des 14 prochains mois. Reste à voir si les ventes peuvent à terme dépasser par exemple la Wii…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-outpacing-wii-ps4-global-sales/

posted the 01/31/2018 at 02:47 PM by link49