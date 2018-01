Les manettes Dualshock 4 Midnight Blue e Steel Black seront disponible le 7 Mars.La manette DUALSHOCK 4 Midnight Blue est vraiment belle.La manette DUALSHOCK 4 Steel Black sortie en 2016, revient avec un pavé tactile repensé, d’une connectivité USB directe et d’options de commande sans fil.Le prix des manettes sera de 74.99€Je ne sais pas combien de manettes collectors sont disponibles, mais ça doit en faire un paquet entre les manettes PS4 et One (sans compter la Switch).