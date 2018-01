Hulu travaille avec Nintendo pour ajouter le support tactile dans l'application Switch.L'appli, non disponible en Europe, est sortie sur le marché nord-américain en novembre dernier. Si son fonctionnement est appréciée pour regarder divers films, clips et surtout anime, il manque un petit quelque chose pour tirer au mieux partie de l'ergonomie de la Switch : le support tactile.Bonne nouvelle, ce support est en cours de développement comme vient de le confirmer Ben Smith de Hulu auprès de Reddit."Nintendo a été formidable de travailler avec nous, nous donnant un accès rapide à la documentation du matériel et des développeurs qui nous a permis d'être la première application vidéo sur Switch. Je l'utilise tout le temps. Le plus grand feedback que nous avons eu et que je ressens en tant qu'utilisateur régulier est que ce serait mieux si cela supportait le toucher. Nous travaillons actuellement avec Nintendo sur ce sujet."