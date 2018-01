Voilà après 65h de jeu et de farm j'ai finit le scénario du jeu en étant maintenant rang 33.Ce jeu est tout bonnement une baffe esthétique et technique (pour une prod jap) avec un monde cohérent, vivant et avec 0 temps de chargements quand on est dans la zone (donc rien quand on se téléporte d'un endroit de la carte à un autre).Le bestiaire est splendide et voir se battre 2 gros bestiaux entre eux entourer de plus petits qui n'ont rien demandé c'est sublime (et des fois on a 3 boss sur la tronche quand on a pas de cul).Le mode histoire est certes simplet puisque servie d'un scénario bidon mais par contre sa mise en scène coupe le souffle tellement c'est du grand art en sachant que notre avatar sera toujours incrusté dedans avec notre stuff actuelA chaque nouvelle quête on se demande sur quoi on va tomber et c'est le kiff quand on arrive sur les derniers monstres bien balèzes et surtout le dernier qui sans être trop dur a une bonne taille et de jolis attaques aux effets pétant de fous. D'ailleurs beau boulot du côté effet des souffles élémentaires ou explosions qui sont très réussit.Pour le gameplay faut pas s'attendre à du gros changement ça reste lourd et ça demande du temps d'adaptation donc il ne faut pas croire que ce sera facile pour un nouveau venu.Pour ce qui est du stuff il y a masse d'armures et une bonne partie sont juste ultra classe (celle du boss final) tout comme les armes qui sont graves stylés.Niveau contenu dur à dire on est censé monter jusqu'au rang 100 de chasseur et j'ai plus de nouvelles quêtes à 33 donc à priori il faut monter pour avoir des bestiaux en version alpha mais clairement il manque un tiers 3 de monstre (un rang G) et le stuff a crafter qui va avec parce j'ai pour le moment plus rien à faire à part augmenter le niveau de mes armures. Mais bon vu que l'on débloque tout le temps de nouvelles possibilités possible qu'à 50 on est des surprises et on peut relativiser puisque pour un 1er essaie on peut monter à 100h facile pour faire les quêtes annexes, remplir le compendium et tenter d'autres armes tout en essayant d'avoir de meilleurs joyaux et donc optimiser ses bonus de skill passif(ou il y en a une tripotée).Bref un bon gros 9/10 easy et LE jeu de ce début d'année.H.S.:Maintenant j'attends comme un fou god eater 3 qui je l'espère sera aussi bon niveau renouvellement vu que côté gameplay c'est pour moi bien mieux que du MH(qui n'est pas mauvais bien sur) j'ai hâte ^^D'ailleurs un toukiden 3 à quand bordel