Comics / Manga / Bande Dessiné



Synopsis



L’histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l’humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d’utiliser la magie et sont surnommés les Sorciers.



Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d’utiliser la magie sans leur contrainte.



Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu’on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis…

réalisateur :

Scénariste :

Seiji Kishi (You Jitsu, Tsuki ga Kirei, Yuuki Yuna wa Yuusha de Aru S1)Makoto Uezu (Konosuba, The Heroic Legend of Arslan, saga Yuki Yuna wa Yusha de Aru)