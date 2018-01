Le patron d'EA Sports Andrew Wilson a accordé un entretien au magazine économique américain Bloomberg dans lequel il a évoqué l'avenir du jeu vidéo FIFA. Et si on se tient aux déclarations de ce dernier, Electronic Arts envisage de ne plus sortir le jeu FIFA en version physique mais de faire de FIFA un service continu vendu par abonnement avec des mises à jour payantes.En effet, face au succès des plateformes de streaming comme Netflix ou Spotify, Wilson a expliqué que EA sera sans doute amené à abandonner l'annualisation de ses licences sportives comme FIFA ou Madden NFL au profit d'un système d'abonnement. Au lieu de sortir tous les ans en septembre, la célèbre simulation de football serait ainsi proposée sous la forme d'un abonnement mensuel ou annuel avec des mises à jour régulières payantes offrant du contenu supplémentaire. Affaire à suivre.