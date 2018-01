Nintendo

857,012 milliards de yen ¥ (~7.89 milliards de $) +175.5% sur l'année => 6.36 milliards d'euro156,462 milliards de yen ¥ (~1.44 milliards de $) +494.6% sur l'année => 1.16 milliards d'euro135,165 milliards de yen ¥ (~1.24 milliards de $) +31.3% sur l'année => 998.75m d'euro11,176 milliards de yen ¥ (~102.9 millions de $) Q3 / 29,101 milliards de yen ¥ (~268 millions de $) FYTD2,217 milliards de yen ¥ (~20.4 millions de $) Q3 / 8,646 millions de ¥ (~79.6 millions de $) FYTDFigurines + 9.3m = LTD 72.30mCartes + 5.0m = LTD 56.90mtotal des ventes en download en augmentation pour 43.1 milliards de yen ¥ (+87% sur l'année)Hardware: 14.86 millions (+7.24m)=> 3.72 JP (25%) + 5.94 US (40%) + 5.20 UE others (35%)Software: 52.57 millions (+25.08m)=> ne prend en compte en digital que les jeux ayant une version physiqueratio : 3.54Hardware: 71.99 millions (+3.01m)Software: 360.50 millions (+17.43m)ratio : 5.01Software: 101.65 millions (+0.80m)Software: 919.54 millions (+0.47m)Software: 948.61 millions (+0.02m)Software tous supports Q3 = 43.80mSuper Mario Odyssey - 9.07 millions (nouveau)Mario Kart 8 Deluxe - 7.33 millions (+2.910.000)Zelda : Breath of the Wild - 6.70 millions (+2.000.000)Splatoon 2 - 4.91 millions (+1.300.000)1-2-Switch - 1.88 millions (+510.000)ARMS 1.61 millions (+260.000)Xenoblade Chronicles 2 - 1.06 millions (nouveau)Mario Kart 8 - 8.40 millions (+20.000)New Super Mario Bros. U - 5.75 millions (+20.000)Super Mario 3D World - 5.75 millions (+50.000)Super Smash Bros. for Wii U - 5.32 millions (+60.000)Nintendo Land - 5.19 millions (+10.000)Splatoon - 4.91 millions (+40.000)Super Mario Maker - 3.99 millions (+10.000)New Super Luigi U - 3.02 millions (+30.000)Zelda: The Wind Waker HD - 2.25 millions (+20.000)Mario Party 10 - 2.16 millions (+30.000)Mario Kart 7 - 16.76 millions (+810.000)Pokémon X/Y - 16.26 millions (+60.000)Pokémon Sun/Moon - 16.05 millions (+140.000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 13.94 millions (+90.000)New Super Mario Bros. 2 - 12.43 millions (+70.000)Super Mario 3D Land - 11.77 millions (+370.000)Animal Crossing: New Leaf - 11.59 millions (+360.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9.16 millions (+250.000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 7.17 millions (nouveau)Tomodachi Life - 6.14 millions (+210.000)Zelda Breath of the Wild - 6.70 NS + 1.08 WiiU (minimum) = 7.78m miniMario Kart 8 - 8.40 WiiU + 7.33 NS = 15.73m