Actu

L'information faisait le tour du web il y a quelques jours, avec 300 000 unités écoulées, la Switch de Nintendo aurait déjà dépassée les ventes de la Xbox One, mais il semblerait que cette estimation sur les ventes de Xbox One soit remise en question. Selon le site Kippel01 , La One aurait dépassé le demi million de machines écoulées sur ce territoire, augmentant de 26% les 428 000 unités écoulées fin 2016.Selon Fernanda Delgado (directrice de Xbox Espagne) qui s'est entretenue avec Kippel01, les ventes ont été dynamiséeMême si elle reconnait que la marque playstation a plus les faveurs du public espagnole faisant que la Xbox One a un parc installé plus faible que dans d'autres pays, elle souligne aussi que