Bonjour à toutes et à tous!Voici mon avis sur le remake de Castle Of illusion : starring Mickey Mouse (2013) que je viens de faire! L'occasion peut être pour certains de se rappeller les bons souvenirs de ce jeu ou peut être, de donner envie à d'autres de l'essayer!Bonne lecture!23 ans après la sortie de ce titre mythique sur Megadrive (que le temps passe !), la plus célèbre des aventures de Mickey a droit à un magnifique remake ! Signé par la branche australienne de Sega (anciennement Creative Assembly/ Alien Isolation) ce jeu se veut être la parfaite symbiose entre plateforme rétro et moderne.Il s'agit aussi de l'ultime jeu du studio, fermé peu de temps après par Sega.Le synopsis : la vilaine sorcière Mizrael (de Blanche Neige) kidnappe Minnie afin du lui voler sa beauté (et de lui refiler sa laideur au passage). Du coup, Mickey, qui ne veut pas se taper un laideron décide d'aller la sauver et de parcourir le château des illusions en débloquant un à un les niveaux lui permettant d'acquérir des joyaux ouvrant la porte vers le dernier niveau. Cela vous rappelle Banjo Kazooie? Vous verrez que la filiation va encore plus loin!Véritable dessin animé superbement mis en scène, servi par une technique irréprochable et une direction artistique grandiose, Castle of illusion version 2013 reprend le cœur des mécaniques du jeu d'origine, en les réinventant sous nos yeux de la plus belle des manières.Toutes les phases de plateformes du jeu d'origines y sont, mais réinventées à la sauce 3D, et c'est une réussite! De nouvelles phases, parfois typiquement arcade, sont savamment ajoutées et offrent une véritable identité et respiration au jeu!La direction artistique quant, à elle, est clairement plus occidentale. Elle pourra être déconcertante pour les fans de la première heure (un paradoxe, sachant que Mickey est un personnage américain, mais qui avait été fait sur Megadrive avec une touche typiquement Japonaise). Pour ma part, je trouve cette touche vraiment sublime, et plutôt fidèle. Chaque niveau est un véritable régal pour les yeux!A noter aussi qu'un narrateur raconte désormais l'histoire au fur et à mesure (pour faire plus conte pour enfants) mais il y a possibilité de le désactiver dans les options. Le gars commente parfois avec malice lorsque vous foirez un passage, c'est parfois assez drôle et il y a quelques clins d'oeil à Quackshots!La 3D permet toutes les folies grâce aux profondeurs de champ d'où peuvent venir de nouveaux ennemis, aux caméras dynamiques qui cachent les collectibles, et même les éclairages sont mis à contribution dans des phases aussi surprenantes qu'excellentes.Dans le screen ci-dessus, on a une phase de plateforme ultra rapide où la caméra fait une rotation dans le style du jeu Pandemonium (Psone).Ultra nerveux, doté d'un gameplay amélioré, le jeu ajoute les éléments modernes comme les savepoints, et adoucit le challenge (quoique la fin est retors !).Le jeu étant avant tout pensé pour les plus jeunes, certains passages sont sautés après plusieurs échecs (notamment au début). Mais vers la fin du jeu, quand vous mourrez (ex : dans le château même), vous pourrez très bien recommencé dès le début.La difficulté est clairement progressive, et c'est plutôt une bonne idée.Les phases de sauts de Mickey , si caractériques de l'opus originel, ont été améliorées : si Mickey saute toujours avec un léger effet de gravité et une certaine imprécision, il se contrôle en revanche de façon nettement plus agréable, et le fait de pouvoir tuer les ennemis juste en leur sautant dessus (et non plus , comme sur Megadrive, en devant appuyer systématiquement sur "bas" pour donner des coups de fesses) rend la chose beaucoup plus plaisante à jouer.Très bon point de ce côté là!Mention spéciale aux combats de boss, qui reprennent tous ceux du jeu original, mais qui sont réinventé avec intelligence et style : toutes les attaques d'origines sont là, mais réinventées à la sauce 3D et complétées par de nouvelles attaques. Certains boss sont un peu délicats à battre mais c'est un pur moment de bonheur car ça rappelle vraiment l'esprit old-school de l'époque 16 Bits. A chaque fois, il faut trouver leur point faible. Bref, de vrais bon petits boss de fins de niveaux!La réorchestration signée Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie, GoldenEye) est à se décrocher la mâchoire!On sent vraiment son style par moment et ça fait du bien!La musique se veut dynamique et suit en direct l'action.Le gars s'est juste complètement lâché sur l'affrontement final!Ce passage vous rappellera indéniablement la folie des pistes de Banjo, Donkey Kong 64 et surtout Conker Bad fur day! La synergie est si parfaite que l'on se dit que les jeux de Rare sont en réalité les héritiers spirituels de Castle of Illusion ! Avec Kirkhope à la musique, la boucle est bouclée !Concernant le contenu : le jeu suit avec fidélité la progression originel avec un découpage en niveau à débloquer (à la Mario 64). Pour se faire il faudra réussir à choper un max de joyaux en traversant les niveaux. Chaque niveau est découpé en 3 actes qu'il est possible de reprendre à volonté quand on le temps (chaque niveau désormais 3 portes - une par acte) au lieu d'une sur Megadrive.Les niveaux sont bien entendus beaucoup plus grands, mais pas forcément plus longs à terminer.Compter entre 3 heures max pour faire un premier run du jeu, ce qui peut paraitre court aujourd'hui!Sega Australia a donc misé sur la collecte de nouveaux collectibles : en plus des 800 joyaux à trouver (certains sont très très chauds à avoir!), d'autres collectibles sont à dénicher, dont les fameux piments de Donald dans Quackshot! Beau clin d'oeil!Bref, si finir le jeu n'est en soit pas une grande difficulté pour un joueur expérimenté (rappellons que le titre est avant tout destiné aux enfants), il conserve néanmoins de très bons challenges supplementaires pour les plus téméraires/aguerris. La difficulté progressive est clairement une bonne idée.Bref, excellent remake ! Dommage qu'il soit si court, mais c'est un incontournable pour vos petits et grands. Chapeau Sega !- Techniquement très propre- Artistiquement sublime- Le gameplay savamment remis aux goûts du jour- Un remake intelligent, entre respect de l'oeuvre originale et modernité.-Un pur bonheur à faire avec ses enfants- Très court en premier run (3h max)- Une direction artistique moins japonaise, et plus à l'américaine.- Un peu cher (12€ environ)